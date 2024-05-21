65 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

بلغت حصيلة إيرادات أول مزاد علني لعام 2024، لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي، وهو المزاد رقم (115) في سلسلة هذه المزادات، (65) مليوناً و(588) ألف درهم، مقارنة بالمزاد السابق الـ(114)، الذي كانت حصيلته (51) مليوناً و(216) ألف درهم أي بزيادة قاربت (28%). وحقق الرقم (AA16) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(7) ملايين و(320) ألف درهم، تلاه الرقم (AA69) بـ(6) ملايين درهم والرقم (AA999) بـ (4) ملايين و(50) ألف درهم.

وطرحت «الهيئة» في مزادها العلني (90) رقماً مميزاً، شملت أرقاماً ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).

وجرت فعاليات المزاد مساء السبت الماضي في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات، خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية تستند إلى الحيادية والشفافية، وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة.