الإمارات تشارك في الدورة الـ 27 لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون بالدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك دولة الإمارات بوفد يترأسه معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في الدورة السابعة والعشرين من اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة في 23 مايو الجاري.

ويناقش وزراء الإعلام خلال اجتماعهم توصيات اللجان الإعلامية المختلفة التي عقدت اجتماعها في الفترة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون والتي تضمنت توصيات تصب في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدول المجلس بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام عالمياً، ومن أجل إحداث نقلة نوعية في الإعلام الخليجي والمساهمة بشكل فاعل في المسيرة التنموية المستدامة التي تشهدها دول المجلس.

وتتصدر أجندة الاجتماعات بحث تعزيز الجهود الإعلامية الخليجية لدعم القضية الفلسطينية، وطرق تقديم الدعم الإعلامي للأشقاء الفلسطينيين أمام المحافل الدولية.