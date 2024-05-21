سيف بن زايد يشهد إطلاق «مركز ربدان للأمن والدفاع»

ابوظبي - سيف اليزيد -

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إطلاق «مركز ربدان للأمن والدفاع»، خلال أعمال مؤتمر آيسنار 2024.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شهدت خلال أعمال مؤتمر آيسنار 2024، إطلاق "مركز ربدان للأمن والدفاع" مركزاً للفكر والرأي المتخصص في الدراسات الأمنية والدفاعية، بشراكةٍ إستراتيجية بين أكاديمية ربدان الوطنية المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع، ومعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ونتطلع لمخرجات هذا المركز من التحليلات والأبحاث والتوصيات لصانعي السياسات ومتخذي القرار بشأن قضايا الأمن والدفاع المتعلقة بالشرق الأوسط، والأمل يحدونا بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».