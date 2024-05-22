عبدالله بن زايد يكرم الفائزين بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة

ابوظبي - سيف اليزيد - كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، 34 فائزاً بجائزة وزير الخارجية للتميز في دورتها الخامسة، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر الحفل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وأصحاب السعادة مساعدو وزير الخارجية ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات والمراكز والمكاتب المعنية في الوزارة، إضافة إلى عدد من البعثات الأجنبية المعتمدة لدى دولة الإمارات.

وفازت 18 بعثة أجنبية معتمدة لدى الدولة، و9 من إدارات وزارة الخارجية بالفئة الرئيسية للجائزة، كما فاز 7 من موظفي الوزارة بفئة الأوسمة بعد أن ساهموا بشكل فاعل في تحقيق رؤية وأهداف وزارة الخارجية في التميز والريادة من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والمرونة، واستشراف المستقبل، وتنمية حس المبادرة والمسؤولية في كافة مجالات العمل في الوزارة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة: «أن التميز المؤسسي ليس مجرد هدف نسعى لتحقيقه، بل هو نهج استراتيجي مستدام يعكس رؤيتنا لبناء مستقبل مشرق يرتكز على الكفاءة والإبداع، ويجسد رؤية دولة الإمارات في تحقيق أعلى معايير التميز والابتكار في جميع مجالات العمل الحكومي والدبلوماسي». وتقدم سموه بالتهنئة إلى جميع الفائزين، مشيداً بمبادراتهم الرائدة وأفكارهم الخلاقة والتزامهم بنهج التميز والابتكار في عملهم، كما ثمن سموه جهود أعضاء لجنة تحكيم الجائزة.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الخارجية: «نحتفل بإنجازات زملائنا الذين أثبتوا بتفانيهم وإبداعهم أن ما يمكن تحقيقه لا حدود له عندما نعمل بروح الفريق ونضع نصب أعيننا هدف التميز». وأضاف: «أن تكريمهم اليوم، ليس فقط تقديراً لجهودهم، بل هو أيضاً دعوة للجميع للاستمرار في السعي نحو التميز والابتكار. ونحن على يقين بأن كل فرد في وزارة الخارجية يمتلك القدرة على تحقيق إنجازات عظيمة، وأن كل خطوة نحو التميز تقربنا من تحقيق أهدافنا الاستراتيجية».

وخلال الحفل، تم تكريم 18 بعثة أجنبية معتمدة لدى دولة الإمارات في الفئة الرئيسية والتي تميزت بتعاونها مع الوزارة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي سفارة الجمهورية اليمنية، وسفارة مملكة البحرين، وسفارة جمهورية الأوروغواي الشرقية، وسفارة الجمهورية التركية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية، وسفارة جمهورية الهند، وسفارة جمهورية أوزبكستان، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وسفارة جمهورية أيرلندا، وسفارة جمهورية أذربيجان، وسفارة جمهورية إيطاليا، وسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية، والقنصلية العامة لجمهورية الهند، والقنصلية العامة للولايات المتحدة الأميركية، والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية، وسفارة جمهورية جنوب أفريقيا، وسفارة الولايات المتحدة الأميركية.

كما تم تكريم 9 فائزين من إدارات وزارة الخارجية في الفئة الرئيسية والتي تتمثل في الإدارة المتميزة في المجال السياسي والتخصصي، والتي فازت بها إدارة الشؤون العربية، والإدارة المتميزة في قطاع الخدمات المساندة والتي فازت بها إدارة المشاريع الهندسية والمرافق، والإدارة المتميزة في مجال تقديم الخدمات والتي فازت بها إدارة شؤون المواطنين، والإدارة المتميزة في تحسين جودة الحياة والتي فازت بها إدارة شؤون المواطنين، والإدارة المتميزة في الجاهزية للمستقبل والتي فازت بها إدارة الشؤون الأمنية، والإدارة المتميزة في التوجه الاستراتيجي والتنافسية والتي فازت بها إدارة الخدمات القنصلية، والإدارة المتميزة في الموارد والممتلكات والتي فازت بها إدارة المشاريع الهندسية والمرافق، والإدارة المتميزة في إدارة البيانات والمعرفة والتي فازت بها إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، والإدارة المتميزة في الشراكة والتكامل والتي فازت بها إدارة التنمية والتعاون الدولي.

أما في فئات الأوسمة، فقد تم تكريم 7 موظفين متميزين وهم سعادة راشد نظر رحمة مدير إدارة الخدمات القنصلية عن الإشرافي المتميز «فئة مدير إدارة»، وفاطمة محمد الحارثي - إدارة الاستراتيجية والمستقبل عن الإشرافي المتميز «فئة رؤساء الأقسام»، وجواهر عبدالله الحبسي - إدارة الشؤون الآسيوية والباسيفيك عن الموظف الدبلوماسي المتميز، وكمال محمد نوفل - إدارة التحول الرقمي عن الموظف المتخصص المتميز، وعبيد أحمد الظنحاني - إدارة تخطيط السياسات عن الموظف الشاب المتميز، وموزه أحمد آل علي - مركز الاتصال عن موظف إسعاد المتعاملين المتميز- مركز الاتصال، وأسماء جاسم آل علي - إدارة الخدمات القنصلية عن موظف إسعاد المتعاملين المتميز- موظفي تقديم الخدمة.

وتم إطلاق جائزة وزير الخارجية للتميز في عام 2014 لتكون من ضمن جوائز التميز المطبقة داخلياً في الوزارات على المستوى الاتحادي والإقليمي، وتعد هذه الجائزة القوة المحركة لتطوير أداء الوزارة المؤسسي والوظيفي وتمكينها من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها.

وتساهم جائزة وزير الخارجية للتميز بإحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في الوزارة، وذلك من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي والوظيفي ضمن كافة فئات الجائزة، والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأداء عمل الوزارة.

وسيمثل الفائزون في هذه الجائزة أساساً للمنافسة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي.