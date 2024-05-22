الامارات | "الإمارات للتعليم المدرسي" تعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث "نهاية العام" الدراسي الجاري 2023-2024- لطلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات نهاية العام يوم الاربعاء 5 يونيو المقبل، في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر حتى 14 منه الشهر ذاته، ويسبق الاختبارات النهائية تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (B) في الفترة من 29 مايو إلى 4 يونيو المقبل.

وحددت المؤسسة 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقيا للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقيا والكترونيا للصفين الخامس والتاسع للمسارين ( العام والمتقدم) حضورياً في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقيا و الكترونيا حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام و الخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، كما يقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر كتابي إلكتروني.

ووفقا للجداول المعتمدة، يستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 5 يونيو المقبل، بمادة اللغة الإنجليزية على فترتين "كتابة وقراءة" الكترونياً، يليها مادة الرياضيات "كتابي والكتروني" يوم 6 منه.

ويؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم الامتحان في مادة العلوم الصحية يوم الجمعة 7 من الشهر ذاته، فيما يتقدم طلبة النخبة إلى الامتحان في مادة الأحياء في اليوم نفسه، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 10 يونيو "كتابيا والكترونياً" على فترتين.

ومن المقرر أن يتقدم الطلبة لأداء امتحان اللغة العربية "ورقي والكتروني" يوم 11 من الشهر نفسه، على أن يؤدون الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 12 منه، ومادة التربية الإسلامية يوم 13 من الشهر ذاته، ليختتم طلبة المسار التطبيقي وتواصل باقي المسارات.

ويختتم طلبة الصف الثاني عشر "عام" سباق الامتحانات يوم 14 منه، بمادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يختتم "المتقدم والنخبة" بمادة الكيمياء فقط في اليوم ذاته.

أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان اللغة الإنجليزية "كتابة وقراءة" الكترونيا يوم 5 يونيو المقبل، ثم الرياضيات التطبيقية يوم 6 منه، يليها العلوم التطبيقية في 10 من الشهر ذاته، ثم اللغة العربية 11 منه، ويؤدون الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في يوم 12 من الشهر نفسة، ويختتمون بمادة التربية الإسلامية يوم 13 منه.

وأفادت المؤسسة بأن مدة الاختبار ساعتين ونصف، مقسمة على جزءين، بواقع ساعة ونصف لاختبار الكتابة، وساعة واحدة للقراءة، على أن تبدأ الامتحانات في الساعة 12 ظهراً للمرحلة الثانوية، وتستمر حتى الساعة 2:30 .