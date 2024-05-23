«الداخلية» تستعرض أحدث ابتكاراتها في «آيسنار أبوظبي 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تشارك وزارة الداخلية بجناحٍ خاص في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ويستمر حتى اليوم، تستعرض خلاله أحدث الابتكارات الأمنية، والاتجاهات العلمية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن الوطني والأمني السيبراني، إلى جانب الجهود وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجالات تعزيز السلامة وحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وذلك لبحث الحلول المستدامة في القطاع الأمني لضمان مستقبل أفضل وأكثر أمناً واستقراراً.

وقدمت مختلف القيادات الشرطية وقطاعات الوزارة المشاركة، أبرز المبادرات والمشاريع الأمنية المبتكرة على صعيد العمل الأمني والشرطي، مثل المركز العائم، وقناص الإمارات، ونظام أمان وجاهزية الدفاع المدني، وتقنية «الميتافيرس»، والدراجة السياحية، ونظام جمع العينات الوراثي الذكي، ومنصة المراقبة الشرطية الإلكترونية، وتقنية التوأم الرقمي، وإشارة المرور الذكية، والاستيقاف الذكي، ومنصة فكر (x10)، وغيرها من المشاريع والمقترحات والابتكارات المطبقة، والتي تعزز مسيرة عمل الشرطة الإماراتية.

واشتملت الابتكارات المعروضة على مجموعة من المعدات والآليات الأمنية، والمركبات الثقيلة المخصصة لعمليات التدخل الفوري والسريع في مختلف حالات الطوارئ والأزمات، إلى جانب ابتكارات متنوعة، مثل الدراجة الإعلامية، التي تعزز سرعة الاستجابة بتغطية الأحداث.

تركز هذه المبادرات والمشاريع الحيوية على تجسيد دور الأجهزة الأمنية والشرطية وريادتها في مجالات مكافحة الجريمة والتنبؤ بها، وتعزيز السلامة المرورية والتنقل الآمن باستخدام أحدث الأنظمة، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإدارة الأزمات والكوارث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المستحدثة. واستضاف الجناح مجلساً لشباب وزارة الداخلية ناقش عدداً من الموضوعات والمشاريع المستقبلية في قطاع الأمن، ودور الشباب الريادي في تعزيز الجهود الوطنية ورسم مسارات عمل جديدة تدعم هذا القطاع، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً.