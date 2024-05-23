قائد عام شرطة أبوظبي يدشن دراجة المستجيب الأول «سهم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دشن معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، دراجة المستجيب الأول «سهم» التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال مشاركتها في معرض «آيسنار أبوظبي 2024»، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ.

وأشاد معاليه بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة التي انعكست إيجاباً على تعزيز مسيرة التحسين والتطوير وتحقيق إنجازات عملية ريادية ترتقي بمستويات الأداء عبر استخدام أحدث التقنيات والمعدات والأجهزة، إلى جانب الاهتمام المستمر بتطوير الكوادر البشرية، وإطلاق المشاريع التطويرية الجديدة لتعزيز الجهود المبذولة في الوقاية والسلامة.

وأثنى على الجهود المبذولة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتجهيز الدراجة «سهم»، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً لتقديم خدمات متطورة للإنقاذ والإطفاء، وحرص «الهيئة» على متابعة المستجدات التطويرية في مجالات العمل، واهتمامها بسلامة ووقاية المجتمع عبر تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات ابتكارية وخدمات استباقية متميزة، تعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات التنافسية العالمية.

حضر التدشين العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات بالهيئة.

وتتميز الدراجة «سهم» بتجهيزاتها المتطورة، حيث تم تصميمها لتحسين الكفاءة العملياتية في مواجهة حوادث الحرائق وسرعة الاستجابة فور تلقي البلاغات؛ تعزيزاً للإمكانات والقدرات في السيطرة على الحوادث بمراحلها المبكرة قبل أن تتفاقم.