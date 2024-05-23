الشركات الإماراتية تستعرض ابتكاراتها الأمنية في «آيسنار»

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

تشارك الشركات الإماراتية الرائدة، خلال المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، بأحدث الابتكارات والحلول الأمنية التي تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام، حيث شاركت «بوابة الإمارات» في «آيسنار 2024» لأول مرة، وشهد جناحها في اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الجمهور للتعرف على الحلول الأمنية المبتكرة الشاملة التي تقدمها الشركة. وأكد وائل الهاشمي، مدير المشاريع في بوابة الإمارات للخدمات الأمنية، أن البوابة تعتبر إحدى شركات «ألفا ظبي»، وتستعرض خلال مشاركتها أحدث حلولها الأمنية، مع التركيز على الابتكار والتميز، بالإضافة إلى عرض وحدات التدريب المتخصصة والتقنيات المتقدمة والاستشارات الاستراتيجية المصممة لتلبية احتياجات الدفاع والأمن العالمية.

وأضاف الهاشمي، أن الشركة تعرض، خلال مشاركتها، أنظمة التدريب «بوليترونيك» التي تم تصميمها وتصنيعها بوساطة شراكة سويسرية إماراتية التي تعتبر منصة تدريب للجيش ومؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب نظام روبوتي متطور، يتميز بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتقنية استشعار بهدف التتبع الدقيق لتوفير تدريب أمني شامل، علاوة على مجموعة من الحلول الأمنية.

«انسايت للذكاء الاصطناعي»

كما تشارك شركة «انسايت للذكاء الاصطناعي» في معرض «آيسنار 2024»، وتعتبر شركة حديثة تسهم في تقديم حلول تقنية متطورة ومتميزة في مجالات «الميتافيرس» والرؤية الحاسوبية، كما توفر خدمات متكاملة للتواصل الإبداعي للعملاء في القطاعات الهندسية والثقافية والسياحية والتوعوية. ولا شك في أن التقنيات المتطورة تسهم في تحقيق النمو المستدام للمؤسسات، ولذلك تعمل الشركة على تقديم الحلول الأكثر فعالية والمتكاملة للعملاء. وتؤمن بأن التواصل الإبداعي هو العامل الرئيسي في تحقيق النجاح والتقدم المستمر للمؤسسات، ولذلك تقدم خدماتها التواصلية بشكل عالي الجودة للعملاء في القطاعات كافة، وتقوم شركة «انسايت للذكاء الاصطناعي» بتوفير حلول XR/ VR/ AR مختلفة مخصصة الاحتياجات العمل، وتشتهر بتصميماتها وأحدث التقنيات المستخدمة لديها. وتعتبر شركة «انسايت للذكاء الاصطناعي» شركة ناشئة وموجهة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقرها أبوظبي. ومهمتها الدعم والمساهمة في التحول الرقمي، كما تساعد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة المبتكرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.

خدمات «الويب الميتافيرس»

وقد شاركت «انسايت للذكاء الاصطناعي» في العمل على إنشاء وتطوير منصات الواقع المعزز: وهذه التقنية تغير وتعزز من تصورنا للعالم الحقيقي من خلال إضافة طبقات من المعلومات والوسائط الرقمية على الأشياء التي تحيط بنا، مثل إضافة الصور والنصوص ومقاطع الفيديو. ويمكن خوض هذه التجربة من خلال مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة وسماعات AR المتخصصة ونظارات الواقع الافتراضي، وتطبيقات الواقع المعزز.

منصات «الويب» والجوال

وتقوم «انسايت» ببناء منصات واقعية مدمجة مع خاصيات وإمكانات أداء عاليين لسهولة استخدام العملاء مع تصاميم جذابة لواجهة المستخدم/ UX.. ويتولى فريق البحث في الشركة فهم عمل وخدمات المتعامل في جلسات تعاونية، ثم إجراء أبحاثهم الخاصة لإنشاء منصته المستقبلية التي تخدم عملاءه بشكل فعال.

الذكاء الاصطناعي والأمن

تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية كشريك داعم للمرة الثانية على التوالي في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» في نسخته الثامنة. وتأتي هذه المشاركة بهدف التعريف بالمؤسسة وخدماتها وعرض أنظمتها الأمنية المتخصصة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس علي ثاني بالرقاد، مدير إدارة المشاريع في المؤسسة، أن هذه المشاركة تعتبر الثانية للمؤسسة في المعرض، الأمر الذي يشكل منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتكنولوجيات المتخصصة والذكاء الاصطناعي في مجال الأمن، لافتاً إلى أن معرض «آيسنار» يعتبر من أكبر المعارض وأضخمها على مستوى العالم من حيث عدد المشاركات والفعاليات.

وأوضح أن منصة «سيرا» في المعرض تتضمن 3 أقسام رئيسية، للتعريف بخدمات المؤسسة التي تقدمها للمتعاملين في قطاع الأمن الخاص بإمارة دبي، وعرض الأنظمة الأمنية المتخصصة التابعة للمؤسسة وأشهرها نظام الشاحن الذكي لإدارة الحراس، كما تشارك المؤسسة زوار منصتها من الفئات كافة، للتعريف برابطة المحترفين الأمنيين التي تجمع العاملين في القطاع الأمني بمختلف مجالات عملهم على المستويين المحلي والدولي. وأكد أن أعضاء المؤسسة يتمتعون بالعديد من الامتيازات كفرص التدريب الأمني والتطوير المهني المتنوعة، والوصول لمنصات متخصصة لتبادل الخبرات، بالإضافة للعروض الموسمية والخصومات التي لا تقتصر على إمارة دبي فقط، بل تقدم خدماتها في جميع إمارات الدولة كافة.