الامارات | 24 مبادرة ضمن استراتيجية «طرق دبي» الرقمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن 24 مبادرة رقمية مبتكرة، تغطي سبعة مجالات، تشمل التوأمة الرقمية، «الميتافيرس»، «الروبوتات»، النظم البيئية، الحلول المؤسسية، الذكاء الاصطناعي، البيانات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الاستراتيجية الرقمية للهيئة (2023-2030) الهادفة لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتطوير لتحقيق الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم. جاء الكشف عن تلك المبادرات خلال فعالية بحضور أكثر من 300 خبير تقني من شركات مختلفة مثل شركة «غارتنر»، وكبار مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات، إيذاناً ببدءِ حقبة جديدة في التحول الرقمي، ودمج التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء دبي.

وشهدت الفعالية عقد مجموعة من ورش العمل التي أتاحت مساحة للمشاركة في بناء مستقبل مشروعات هيئة الطرق والمواصلات من خلال عقد الشراكات والجلسات التفاعلية، وركزت على الخريطة الرقمية للهيئة للسنوات السبع المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات محمد المضرب، خلال الفعالية، حرص الهيئة على تحقيق رؤيتها الرقمية، واستعرض الخطوات المتخذة نحو بناء مشهد التنقل المستقبلي في دبي، من خلال تبني حلول النقل المبتكرة، ودمج تقنيات المدن الذكية، والاستفادة من التطورات الرقمية لتحسين الكفاءة والسلامة والاستدامة.

وقال: «ستواصل هيئة الطرق والمواصلات دفع عجلة التقدم نحو مستقبل رقمي متمكن، من خلال التعاون الاستراتيجي وتبني المبادرات المتقدمة».

وأضاف المضرب أن «هذه المبادرات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي تحدد الخطوات اللازمة نحو التكامل الرقمي، والتحديات المتوقعة، والحلول المطلوبة للتصدي لها، وتضع أهدافاً طموحة للمستقبل».

واستعرض ممثلو شركة «غارتنر»، وهي شركة مرموقة في مجال أبحاث واستشارات تكنولوجيا المعلومات، رؤى قيّمة حول المشهد الرقمي المتطور، والتوجهات الاستراتيجية للتقدم التقني لهيئة الطرق والمواصلات.