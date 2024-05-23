الامارات | «درون إشارة المرور الذكية» لتنظيم حركة السير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية، خلال مشاركتها في معرض «آيسنار أبوظبي 2024»، عن تطويرها نموذجاً أولياً لـ«درون إشارة المرور الذكية»، يستخدم لتنظيم حركة المرور مؤقتاً عند حدوث خلل في التقاطعات المرورية، حتى يتم إصلاح العطل، وذلك لتسهيل عملية انسيابية المرور، ومنع حدوث أي ازدحام مروري قد يحدث نتيجة توقف عمل إشارات المرور، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لمواكبة التقنيات الحديثة، وإدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات عملها.

ودشّن قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، دراجة المستجيب الأول «سهم» التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني خلال مشاركتها في معرض آيسنار أبوظبي 2024، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ.

وأعلنت جهات مشاركة عدة في المعرض عن مجموعة من الابتكارات والتقنيات، التي طورتها لخدمة قطاعات العمل الشرطي والأمن الوطني، ودرء المخاطر والأمن السيبراني ومكافحة الجريمة، وغيرها.

وتفصيلاً، شاركت وزارة الداخلية في جناح خاص ضمن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من 21 إلى 23 مايو الجاري.

ونقلت النشرة اليومية لمعرض آيسنار 2024، التي تصدرها مجلة «درع الوطن» عن وزارة الداخلية، أنه «بالنسبة لـ (درون الإشارة الضوئية)، سيجرى أول اختبار لها بعد اعتماد مجلس المرور الاتحادي لهذه التقنية، بعد إجراء تجربة عليها في تقاطعات ياس، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تطبيقها فعلياً على مستوى الدولة والقيادات الشرطية كافة»، مضيفة أنها «ستقوم بحملة توعوية قبل البدء بتطبيق التقنية، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها ستكون كمرشد حقيقي تعتمد عليه الأجهزة الشرطية بشكل كبير عند الحاجة إليها».

واستعرضت وزارة الداخلية من خلال جناحها أحدث الابتكارات الأمنية، والاتجاهات العلمية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن الوطني والأمني السيبراني، إلى جانب استعراض الجهود وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجالات تعزيز السلامة وحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وذلك لبحث الحلول المستدامة في القطاع الأمني لضمان مستقبل أفضل وأكثر أمناً واستقراراً.

وقدمت مختلف القيادات الشرطية وقطاعات الوزارة المشاركة، أبرز المبادرات والمشاريع الأمنية المبتكرة على صعيد العمل الأمني والشرطي، مثل المركز العائم، وقناص الإمارات، ونظام أمان وجاهزية الدفاع المدني، وتقنية «الميتافيرس»، والدراجة السياحية، ونظام جمع العينات الوراثي الذكي، ومنصة المراقبة الشرطية الإلكترونية، وتقنية التوأم الرقمي، وإشارة المرور الذكية، والاستيقاف الذكي، ومنصة فكر (x10)، وغيرها من المشاريع والمقترحات والابتكارات المطبقة، التي تعزز مسيرة عمل الشرطة الإماراتية.

كما اشتملت الابتكارات المعروضة مجموعة من المعدات والآليات الأمنية، والمركبات الثقيلة المخصصة لعمليات التدخل الفوري والسريع في مختلف حالات الطوارئ والأزمات، إلى جانب ابتكارات متنوعة، مثل الدراجة الإعلامية، التي تعزز سرعة الاستجابة بتغطية الأحداث.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذه المبادرات والمشاريع الحيوية تركز على تجسيد دور الأجهزة الأمنية والشرطية وريادتها في مجالات مكافحة الجريمة والتنبؤ بها، وتعزيز السلامة المرورية والتنقل الآمن باستخدام أحدث الأنظمة، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإدارة الأزمات والكوارث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المستحدثة.

ونوه قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء فارس خلف المزروعي، بالجهود المبذولة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتجهيز الدراجة «سهم»، وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً لتقديم خدمات متطورة للإنقاذ والإطفاء.

وتتميز الدراجة «سهم» بتجهيزاتها المتطورة، حيث تم تصميمها لتحسين الكفاءة العملياتية في مواجهة حوادث الحرائق وسرعة الاستجابة فور تلقي البلاغات، تعزيزاً للإمكانات والقدرات في السيطرة على الحوادث بمراحلها المبكرة قبل أن تتفاقم.

وعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ضمن مشاركتها في المعرض، أيضاً نظام الإسعاف الذكي الذي تم استحداثه وإنشاؤه في الهيئة، كما عرضت «نظام إدارة الحوادث المتعددة»، للتعامل معها بكفاءة وسرعة عبر النظام.

وعرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن قسم إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع الحراسات مجموعة من التقنيات، أبرزها «أي ربورت»، وهو عبارة عن عربة مساعدة مع فريق التفتيش تستخدم لدعم فريق التفتيش للكشف المبدئي عن أي خطر مثل التسرب الإشعاعي أو الغاز أو المواد الخطرة، وهذه التقنيات مجهزة بها العربة وتساعد الفرق بالكشف المسبق عند وجود أي خطورة لتنبيه الفرق بالتراجع والإيعاز بالتدخل للفرق الثانية المجهزة لهذا الحدث.

. إطلاق دراجة المستجيب الأول «سهم» التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني.