الامارات | الإمارات تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في جمهورية باكستان الإسلامية. جاء الإعلان عقب المحادثات التي أجراها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " في أبوظبي مع دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه وتوثيق التعاون بين البلدين.