تحت رعاية سيف بن زايد.. الدورة الـ10 من معرض واجهة التعليم تعقد فعالياتها

ابوظبي - سيف اليزيد - تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في مركز "أدنيك" أبوظبي، بقاعة المارينا،27 مايو الجاري، وتستمر يومين، تحت شعار"التعليم والاستدامة"، حيث يحتفل المعرض بيوبيله البرونزي.

تشارك في النسخة العاشرة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 65 جهة تعليمية، تمثل ما يقارب من 537 جامعة محلية وإقليمية ودولية، من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وماليزيا، وأستراليا، ودول أخرى، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من داخل دولة الإمارات.

ويجمع الحدث عشرات المحاضرين المتخصصين من مؤسسات حكومية ومن القطاع الخاص من داخل وخارج الإمارات، ليقدموا من خلال الورش والمحاضرات التثقيفية، خلاصة خبراتهم للطلبة وللراغبين في تكملة تعليمهم بجميع الدرجات العلمية والأكاديمية.

وأكد العقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة، حرص وزارة الداخلية، برؤية القيادة الرشيدة، على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع جميع المؤسسات والجهات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف المستدامة.

وشهد المؤتمر الصحفي، الذي حضره الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، وحمد غانم علي الظاهري عضو مجلس إدارة مجموعة بن حمودة، وياسر الواحدي مدير أكاديمية أبوظبي البحرية، ونورة الرياسي رئيس قسم المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول، ومريم أهلي الرئيس التنفيذي لمعرض واجهة التعليم، توقيع اتفاقية الرعاية بين واجهة التعليم وعدد من الشركاء والرعاة الاستراتيجيين.

وقال العقيد الدكتور خلفان النقبي، تأتي مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر واجهة التعليم، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لما يمثله المعرض والمؤتمر المصاحب له من دور في توجيه أبناء الوطن نحو فرص التعليم والتوظيف، ورفع القدرات وتطوير الكفاءات.

ونوه إلى حرص وزارة الداخلية في كل عام، على المشاركات المتنوعة والشاملة، التي تشارك فيها إدارات وقطاعات الوزارة المعنية بالتدريب والتعليم، وتطوير القدرات، وعرض فرص التأهيل والتوظيف، إلى جانب المشاركة في الورش والحلقات النقاشية المتعلقة باختصاصات وزارة الداخلية.

ووجه العقيد الدكتور خلفان النقبي الشكر والتقدير إلى المؤسسات والهيئات والأفراد الداعمين، على عملهم التكاملي المشترك في إطار توجيهات حكومة الإمارات العربية المتحدة، وسعيها لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وأكدت نورة الرياسي رئيس قسم المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين في بنك أبوظبي الأول، التزام البنك من خلال مشاركته هذا العام كراع رئيس، بتمكين الشباب الإماراتي، بالتزامن مع مواصلة العمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال التركيز على التعليم والابتكار، داعية الأنظمة التعليمية إلى التركيز على تعزيز وعي جيل الشباب بالتحديات، وتزويدهم بالأدوات التي تتيح لهم المساهمة بدور فعّال في إحداث تغييرات ذات آثار إيجابية ملموسة في المجتمع والوطن.

وأكد الدكتور ياسر الواحدي أن مشاركة أكاديمية أبوظبي البحرية في معرض واجهة التعليم في دورته العاشرة تأتي في إطار الحرص على منظومة عمل تكاملية، خاصة وأن المعرض يعد من أهم المعارض في المنطقة في مجال التعليم والتدريب.



