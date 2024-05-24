الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي لحالة الطقس المتوقع أن تسود البلاد غداً السبت، أن الرياح تكون شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:37 والمد الثاني عند الساعة 01:10، والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 18:42، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:25 والجزر الثاني عند الساعة 04:21.