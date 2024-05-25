كلية ليوا تستعرض 25 برنامجاً أكاديمياً في "واجهة التعليم" بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك كلية ليوا في معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2024، والذي سيقام يومي 27 و 28 مايو في أرض المعارض (أدنيك) في أبوظبي. يعد هذا الحدث الرائد بمثابة منصة حيوية للمؤسسات التعليمية للتواصل مع الطلاب وذويهم وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التعليم، وتقديم نظرة شاملة عن البرامج الأكاديمية، وتسهيل فرص التواصل القيمة.

وأعرب البروفيسور محمد ضياف رئيس كلية ليوا عن اعتزازه بمشاركة الكلية في معرض واجهة التعليم بنسخته العاشرة لهذا العام حيث ستعرض كلية ليوا خلال هذا الحدث مجموعة 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً تغطي مختلف القطاعات الحيوية التي تلبي أجندة التنمية الوطنية في سوق العمل بالدولة، كما تعرف الكلية خلال المعرض بالمنح الدراسية المقدمة للطلبة وآليات الحصول عليها والمعايير المحددة لكل منحة منها.

وتفخر كلية ليوا كثيراً بعلامتها التجارية الجديدة، كما تقدم الكلية برامج حديثة تلبي المتطلبات المتطورة لسوق العمل. لقد حولت المؤسسة نهجها في التعليم، مع التركيز بقوة على التعلم العملي، وتنمية المهارات، واستشراف المستقبل وتدرك كلية ليوا أن نجاح طلابها يعتمد على قدرتهم على التنقل بفعالية في المشهد المهني المتغير باستمرار. وخصصت الكلية فريقاً للإرشاد والتعريف بالبرامج المطروحة والمساقات العلمية لكل برنامج منها وطبيعة الدراسة والتدريب العملي في هذه البرامج والفرص الوظيفية التي تؤهل الطلبة للالتحاق بالعمل بها بعد التخرج.

وأكد البروفيسور محمد ضياف، رئيس كلية ليوا، التزام الكلية بتقديم البرامج التي تتوافق مع الاحتياجات الديناميكية لسوق العمل. وقال: «ينصب تركيزنا على إعداد الطلاب للمهن الناجحة من خلال تزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي يزداد الطلب عليها اليوم وفي المستقبل المنظور».

وخلال معرض «واجهة التعليم» سيكون أعضاء هيئة التدريس والإداريون في كلية ليوا موجودين لتقديم المعلومات حول البرامج الأكاديمية المختلفة، بما في ذلك درجات البكالوريوس الجديدة التي طرحتها كلية إدارة الأعمال في مجالي السياحة والضيافة والتسويق، حيث تطرح الكلية 25 برنامجاً في درجتي البكالوريوس والدبلوم في مجالات الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلاقات العامة، وجميعها معتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نوَّه البروفيسور محمد ضياف إلى أن كلية ليوا تسعى إلى تأهيل خريجين مستعدين للعمل من خلال تقديم تعليم موجه نحو المستقبل مدعوم بالبحوث التطبيقية، وخدمات الدعم الاستثنائية، والتكنولوجيا المتقدمة، وشبكة اتصال واسعة النطاق في كل القطاعات، وخبرة أعضاء هيئة التدريس والموظفين المؤهلين تأهيلاً عالياً.