رئيس الدولة يهنئ نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية. هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات».