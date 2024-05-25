اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يهنئ نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ فريق نادي العين وشعب الإمارات بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أداء متميز وروح عالية. هذه البطولة تمثل إنجازاً كبيراً للرياضة الإماراتية، وحافزاً على المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل . كما أشيد بأداء فريق يوكوهاما مارينوس الياباني والروح الرياضية التي سادت المباراة وجسدت الهدف الحقيقي لمثل هذه المنافسات».

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا