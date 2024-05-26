تدشين مركز جديد لفحص المركبات في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دشن اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، اليوم، مركزاً جديداً للفحص الفني للمركبات «حارة فحص»، بالتعاون مع شركة العربية للسيارات «الرستماني»، لاستدامة تقديم الخدمات الريادية والتطويرية للمتعاملين. وأكد اللواء سيف الزري الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على استدامة تقديم خدماتها للمتعاملين، أينما كانوا، وفق الخطط التي وضعتها مع شركائها الاستراتيجيين في نشر مراكز وحارات ‏فحص المركبات الفني في جميع أنحاء إمارة الشارقة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. من جانبه، أشار العقيد خالد محمد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، إلى أهمية تواجد مراكز فحص المركبات في مختلف مناطق الإمارة لتيسير رحلة المتعامل، وتوفير الجهد والوقت في الحصول على الخدمات المرورية، بما يعزز من جودة الحياة. حضر التدشين عدد من كبار الضباط في شرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين في شركة العربية للسيارات.