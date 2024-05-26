الامارات | منى المري: "قمة الإعلام العربي" تعزز مكانة الإمارات في قطاع الإعلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المرّي، أن إطلاق "قمة الإعلام العربي" كمظلة جديدة تندرج تحتها كافة المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها، يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة وسباقة دائماً في تعزيز دور قطاع الإعلام والارتقاء به محلياً وعربياً وعالمياً.

وأضافت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تقوم على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، ومن بينها الإعلام، الذي يمثل إحدى الأولويات، بهدف الإسهام في رسم مستقبل القطاع ودعم قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

ونوهت المرّي، إلى أن أبرز المناقشات التي سيتضمنها منتدى الإعلام العربي تشمل "الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام"، و"توظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب يخدم القطاع"، بالإضافة إلى ما يقرب من 110 جلسة نقاشية وورشة عمل لتدريب الشباب وطلاب الإعلام.

ولفتت إلى أن منتدى الإعلام العربي يهتم بتطوير المحتوى الإعلامي العربي وبحث ما يشهده القطاع من تحولات في المنطقة، وذلك بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء وزراء، ووزراء خارجية وإعلام، إلى جانب المسؤولين في كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.