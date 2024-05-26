الامارات | الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة غرباً وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:16 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45 والجزر الأول عند الساعة 06:34.