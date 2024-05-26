الامارات | حمدان بن محمد: الناموس لأحمد بن راشد.. مبروك للقلعة الصفراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 26 مايو 2024

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحقق نادي الوصل لقب دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وقال سموه عبر منصة "إكس" بعد المباراة: الناموس للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. مبروك لنادي الوصل تحقيق لقب الدوري.. مبروك للاعبين والطاقم الفني والإداري للقلعة الصفراء على هذا الموسم الاستثنائي والظفر بثنائية الكأس والدوري ... فخورون بأداء أندية دبي وتنافسها على ألقاب الموسم المحلي، ونتطلع لمزيد من الإنجازات على المستوى القاري.