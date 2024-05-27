"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، وهي 22.7 درجة مئوية في ركنة "العين" الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

محمد يوسف

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