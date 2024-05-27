دبي: إنقاذ قلب سيدة باستخدام «الموجات التصادمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - سعيد أحمد (أبوظبي)

نجح فريق أمراض القلب بمستشفى زليخة بدبي، في علاج سيدة هندية تبلغ من العمر 72 عاماً، مصابة باحتشاء عضلة القلب الحاد، وذلك باستخدام جهاز الموجات التصادمية، والذي يستخدم لأول مرة لعلاج التكلسات الشريانية.وقال الدكتور محمد شحاتة، استشاري أمراض القلب التداخلية في المستشفى، إن المريضة كانت تعاني من تاريخ طويل من مرض القلب الإقفاري، حيث خضعت لعملية قسطرة شريانية قبل 12 عاماً، وقد تم إدخالها إلى المستشفى بعد شكوى من آلام حادة في الصدر، وأظهرت الفحوصات التصويرية للشرايين التاجية وجود انسداد شبه كامل في الشريان التاجي الأيمن بسبب التكلسات الشديدة. وأضاف أن التكلس يحدث نتيجة ترسب الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية مع تصلب الشرايين المزمن والطويل الأمد، الناتج عن عوامل خطورة غير مضبوطة مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم. وأشار الدكتور محمد إلى استخدام النهج المبتكر للعلاج «بموجات التصادم» داخل الأوعية الدموية، حيث نجح الفريق الطبي في إعادة فتح الوعاء الدموي من خلال وضع دعامة واحدة، مشيراً إلى أن الإجراء يحد لحظة فارقة، حيث استخدم أحدث نسخة من جهاز الموجات التصادمية، C2+، لأول مرة، وهذا الجهاز المتقدم يسهل تحطيم التكلسات بأمان باستخدام موجات صوتية محددة، متجاوزاً العقبات التي تفرضها التكلسات الشديدة. وأكد الدكتور شحاته أن المريضة خرجت من المستشفى، وتتم متابعتها بشكل منتظم، مع الالتزام بالأدوية طويلة الأمد مثل الأسبرين والسيطرة الصارمة على عوامل الخطر مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، مشدداً على أهمية التحكم الدقيق في عوامل الخطر لمنع التكلسات الشديدة والانسدادات الشريانية اللاحقة، والحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الهوائية بانتظام، وإجراء الفحوصات الدورية، التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة القلب ومنع المضاعفات القلبية.

