اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:08 والمد الثاني عند الساعة 03:27 والجزر الأول عند الساعة 10:47 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:27 والمد الثاني عند الساعة 00:29 والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا