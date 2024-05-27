الامارات | "مستشفى ادم فيتال" جراحة ناجحة لحالة نادرة في العمود الفقري لطفلة " 13 عاما "

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إنجاز آخر حققه مستشفى آدم فيتال، المركز المعتمد للتميز في مجال جراحة العظام ورعاية العمود الفقري، في سعيه المستمر لتوفير الرعاية الصحية والعلاجية للعضلات والعظام، وذلك من خلال علاج طفلة سعودية كانت تعاني من تشوه نادر في العمود الفقري كان يهدد حياتها، حيث تم إجراء جراحة معقدة لعلاج الجنف الشديد والحداب في العمود الفقري مع تدني بقاع المخ وتكيسات شديدة في جميع أنحاء النخاع الشوكي على يد جراح العمود الفقري المشهور عالمياً، البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد سليمان.

قال البروفيسور الدكتور هاني عبد الجواد سليمان استشاري جراحة العمود الفقري للأطفال والكبار ورئيس مركز التميز لعلاج الجنف بمستشفى آدم فيتال بدبي، "إن المريضة قامت بزيارته في دبي بعد أن رفضت حالتها العديد من المستشفيات حول العالم منها في المملكة المتحدة وإسبانيا بسبب تعقيد حالتها المرضية وارتفاع مخاطر النتائج و بالرغم من خضوع المريضة لعملية جراحية سابقاً في إسبانيا لتحرير النخاع الشوكي، إلا أن التقارير الطبية و الأشعة أظهرت أن تشوه العمود الفقري لديها سريع التطور مع تكون تكيسات ضخمة في جميع أنحاء النخاع الشوكي، وهي واحدة من أكثر تشوهات العمود الفقري تعقيداً. وقد نُصحت بإجراء عمليات جراحية متعددة في أوروبا لاستعادة وظيفة النخاع الشوكي."

أضاف الدكتور هاني "لقد تأثرت بمحنتها التي كانت تهدد حياتها وقررت إجراء عملية جراحية للطفلة على الرغم من تقاريرها الطبية التي تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة بالشلل بعد الجراحة. تمكنا في مستشفى آدم فيتال من علاج هذا التشوه المعقد للغاية في العمود الفقري بنجاح من خلال إجراء هو الأول من نوعه في المنطقة وبمحاولة جراحية واحدة فقط".

في هذا الصدد قال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال: "مع الإطلاق الأخير لمركز التميز للجنف لدينا تحت قيادة الأستاذ الدكتور هاني، فإننا نعيد الأمل ونغير حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من تشوهات العمود الفقري المعقدة والنادرة من منطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم. يسعدنا أننا قادرون على تقديم هذه الرعاية ذات المستوى العالمي لمرضانا في قلب دبي."