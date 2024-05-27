اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي جورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.. بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزه خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

واستعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية خلال الاتصال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي بجانب التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والعمل المناخي المشترك بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية بما يحقق تطلعات البلدين نحو الازدهار الاقتصادي المستدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements