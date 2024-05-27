حاكم الشارقة: 8 حضانات جديدة  في مدن الإمارة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن خطة لتطوير الحضانات في الإمارة تتضمن إنشاء 8 حضانات جديدة.. 3 في مدينة الشارقة و2 في كلباء و2 في خورفكان وواحدة في دبا الحصن وتوسعة الحضانات الموجودة في المنطقة الوسطى إضافة إلى إحلال الحضانات القائمة داخل المدارس وعددهم 11 وبناء مطبخ مركزي بكل منطقة لإعداد الوجبات الصحية للأطفال بالحضانات.

وقال سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة :"لقد خرّجنا بالأمس 535 مدرساً ومدرسة في حفل التخريج الثاني لأكاديمية الشارقة للتعليم ممن استكملوا دراستهم في برامج دبلوم الدراسات العليا في التعليم بالعربية والإنجليزية وماجستير المعلم القيادي بالإنجليزية وبرامج الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة لفئات القادة والمعلمين ومساعدي المعلمين وجميع من تخرجوا حصلوا على الشهادة من جامعة "هلسنكي" من فنلندا وبعضهم درسوا وهم على رأس عملهم في وزارة التربية والتعليم .. وآخرون يريدون أن يصبحوا مدرسين أو مدرسات ونحن في كل عام نستوعب هذا الرقم لنطوّر دور المعلم ومهنته الصحيحة فتخريج هذا العدد ليس مكسباً للشارقة فقط وإنما لدولة الإمارات العربية المتحدة ونحن نتحمل تكاليف هذه الدراسة لأننا نريد أن نرتقي بالمدرس في دولة الإمارات وندعو وزارة التربية والتعليم إلى تقييم المدرس من ناحية المعرفة وأسلوب التدريس قبل تعيينه".

وعن الحضانات الحكومية في مدن ومناطق إمارة الشارقة أوضح سموه أنه بالنسبة للرسوم التي يتم تحصيلها في هذه الحضانات رسوم رمزية وقدرها 800 درهم في الشهر وذلك مقابل خدمات ممتازة وأضاف : " شيدنا أكثر من 33 حضانة في إمارة الشارقة لكن الطلب متزايد وعندما نرصد عدد الحضانات الموجودة في إمارة الشارقة سنجد أننا بنينا في مدينة كلباء حضانة واحدة وهي على المستوى المطلوب وأعدنا تشغيل حضانات المدارس التي أوقفت لكن هذه الحضانات تستوعب 33 طفلاً فقط بينما الحضانات التي بنيناها تتسع لـ 155 طفلاً وسنضيف حضانتين جديدتين في كلباء سيستغرق بناؤهما بحد أقصى 10 أشهر لذا سنقول لمن يريد تسجيل طفله من أهل كلباء "انتظرني على باب الحضانة".

وعن طعام الأطفال داخل الحضانة قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي :"وجدنا أن بعض الأهالي يرسلون مع أبنائهم أطعمة غير مفيدة مثل "أكياس رقائق البطاطس المحفوظة" وغيرها من الأطعمة التي من الممكن أن تضر بصحتهم لذا نحن نقول "الطفل طفلنا ونحن سنقدم له الطعام" وذلك من خلال مطبخ مركزي في كلباء يعد الوجبة الصحية المطلوبة للطفل والمناسبة لعمره وأي شيء آخر يدخل من باب الحضانة لن يأكله الطفل وذلك لضمان سلامة الأطفال".

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة "بنينا حضانة واحدة في مدينة خورفكان إلى جانب الحضانات التي شغلناها بعد أن أوقفتها المدارس وسنضيف فيها حضانتين جديدتين إحداهما في منطقة الحراي والأخرى بالقرب من منطقة البردي وسيتم تشييد مطبخ مركزي يطهو الأكل للأطفال.. أما بالنسبة لمدينة دبا الحصن فلديها حضانة وهي بحاجة إلى أخرى سنبنيها بإذن الله".

وقال سموه : "المنطقة الوسطى فيها مبان لحضانات لكن منها حضانات بنيت بحجم أصغر وهي الآن ممتلئة فسنقوم بتوسعتها فقط وسيكون هناك مطبخ رئيسي في مليحة يوزع الطعام على الحضانات في الذيد والمدام وفي منطقة الحمرية توجد حضانة لم تمتلئ بعد ولا يزال 40% من طاقتها الاستيعابية شاغراً .. ونحن نهتم بأدق تفاصيل الطفل في هذه الحضانات من خلال متخصصين في التربية والتعليم المبكر حيث نعتني بطعام الطفل ونومه فينام في حضانته بدون إزعاج ويلعب باستمتاع ويتعلم بأساليب ممتعة وشيقة وحديثة فهذه المرحلة مهمة جداً في حياة الطفل لتأسيسه قبل الدخول إلى المراحل التي تليها الثانوية والجامعة .. وإننا عندما نحسن البداية في التعلم سنكون بذلك وضعنا أقدام هذه الأجيال على الطريق الصحيح بإذن الله".