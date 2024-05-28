الامارات | 46.4 ألف موظف يعملون بأنماط «غير تقليدية» في «الخاص»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت نتائج إحصائية أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 46.4 ألف موظف من القوى العاملة في القطاع الخاص يستفيدون من أنماط عمل «غير تقليدية» في سوق العمل، بينهم 11.6 ألفاً من الكفاءات المواطنة بنسبة 25% من الإجمالي، فيما أكدت الوزارة أن قطاع التشييد يُعدُّ أكثر قطاعات العمل التي يعمل بها مواطنون وفق أنماط العمل غير التقليدية بإجمالي 2760 مواطناً، بنسبة 23.8% من إجمالي المواطنين العاملين بهذه الأنماط.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن تشريعات سوق العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات، استحدثت خمسة أنماط عمل «غير تقليدية» لأداء المهام الوظيفية، بما يتناسب واحتياجات العمل، مؤكدة أن تطبيق هذه الأنماط غير التقليدية، يسهم بشكل كبير في تعزيز سهولة الأعمال، وكذلك توفير بيئة عمل مرنة وجاذبة، تزيد الإنتاجية، وتلبي طموحات وتطلعات طرفي علاقة العمل.

وكانت الوزارة، بدأت اعتباراً من الثاني من فبراير 2022 إجراءات تفعيل المرسوم بقانون اتحادي (رقم 33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، حيث ينتهي بموجب ذلك العمل بالقانون الاتحادي (رقم 8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، وذلك لتعزيز مكانة سوق العمل الإماراتية كواحدة من أبرز وأهم أسواق العمل العالمية التي تتميّز بالمرونة والكفاءة وسهولة الأعمال وجذب الكفاءات والخبرات والمهارات، وذلك في ضوء توفير الحماية، وضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.

وذكرت الوزارة، في منشور إحصائي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن قائمة الأنماط الوظيفية غير التقليدية تشمل «الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، و«العمل المؤقّت»، وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه، إضافة إلى «العمل المرن»، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيّرة حسب ظروف ومتطلبات العمل.

وأوضحت أن قائمة أنماط العمل المستحدثة تتضمّن كذلك «العمل عن بُعد»، حيث تتم تأدية العمل كله أو بعضه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن الوجود فعلياً، سواء كان العمل جزئياً أو بدوام كامل، وأخيراً نمط «تقاسم الوظيفة»، حيث يتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل، لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم، بحيث يكون بنسبة وتناسب، ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي.

ووفقاً للنتائج الإحصائية التي أعلنتها الوزارة، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص التي تستفيد من أنماط العمل غير التقليدية في سوق العمل، 46.4 ألفاً من إجمالي العمالة المسجلة بالقطاع الخاص في الدولة، بينهم 34.8 ألف عامل وعاملة من جنسيات مختلفة، بنسبة 75% من إجمالي العاملين بالأنماط غير التقليدية، مقابل 11.6 ألفاً من الكفاءات المواطنة (بنسبة 25%)، منها 489 ألفاً و48 مواطناً من الذكور، مقابل 2552 مواطنة من الإناث.

وتناولت الإحصائية أكثر القطاعات التي يعمل بها مواطنون وفق أنماط عمل «غير تقليدية»، والتي يتصدّرها قطاع «التشييد» الذي يعمل به 2760 مواطناً بنسبة 23.8% من إجمالي المواطنين العاملين بأنماط غير تقليدية، يليه قطاع «الجملة وتجارة التجزئة» بإجمالي 1717 مواطناً (بنسبة 14.8%)، ثم «الصناعات التحويلية» بإجمالي 1531 مواطناً (بنسبة 13.2%)، و«أنشطة الخدمات الإدارية) 1322 مواطناً (بنسبة 11.4%)، و«النقل والتخزين» 835 مواطناً (بنسبة 7.2%).

كما شملت قائمة القطاعات الأكثر استخداماً لأنماط العمل غير التقليدي بين المواطنين «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» بإجمالي 790 مواطناً بنسبة 6.8%، و«أنشطة خدمات الضيافة» بإجمالي 430 مواطناً، بنسبة 3.7%، و«الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية» 383 مواطناً (بنسبة 3.3%)، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية بإجمالي 209 مواطنين، بنسبة 1.8%، وأخيراً قطاعات أخرى يعمل بها 1612 مواطناً ومواطنة بنسبة 13.9%.

نهاية الخدمة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن (المادة 30) من قرار مجلس الوزراء (رقم 1) لسنة 2022، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي (رقم 33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، حددت مقدار مكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية وفقاً لنمط العمل بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي التعاقد.

ولفتت إلى أنه يتم احتساب نهاية الخدمة لعقود العمل بدوام جزئي وأنماط العمل الأخرى وفقاً لعدد ساعات العمل الواردة بعقد العمل في السنة مقسوماً على عدد ساعات العمل في عقد الدوام الكامل بالسنة، مضروباً في 100 ليساوي النسبة مضروبة في قيمة مكافأة نهاية الخدمة لعقد العمل بالدوام الكامل، مشيرة إلى أن مكافأة نهاية الخدمة لا تنطبق على نظام العمل بنمط التوظيف المؤقّت إذا ما كانت مدة العمل أقل من سنة.

. 2760 مواطناً يعملون في قطاع «التشييد» بنسبة 23.8% من إجمالي المواطنين العاملين بأنماط غير تقليدية.