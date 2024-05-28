رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة دولة إلى كوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، زيارة دولة إلى جمهورية كوريا الصديقة تستمر يومين، وذلك تلبية لدعوة فخامة الرئيس يون سوك يول. تحظى العلاقات بين الإمارات والجمهورية الكورية باهتمام كبير من قيادتي الدولتين الصديقتين، وتتميز بمتانة الشراكة الاستراتيجية والتطور المستمر، كما ترتكز على الصداقة والعمل الجاد لصالح الشعبين الصديقين.

ووصلت العلاقة بين البلدين إلى مستوى خاص من العلاقات الاستراتيجية، عززتها الزيارات التاريخية بين القيادتين، الأمر الذي عكس حرص الإمارات وكوريا على تنمية العلاقات بينهما وتوثيق التواصل الفعال والترابط المستمر لتوفير فرص التعاون في مجالات عدة. وتقدم الإمارات وكوريا نموذجاً متميزاً للعلاقات بين البلدين، وهو نموذج قائم على تعزيز التعاون الدولي في التنمية والتطوير ومواجهة التحديات، والذي أثبت أنه نموذج يُحتذى به في مجال التعاون والشراكات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات.