الامارات | «الإعلامي العربي للشباب» يقدّم معارف مهنية مهمة للأجيال الشابة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم «نادي دبي للصحافة» ورش عمل تحت اسم «الماستر كلاس» بالشراكة مع نخبة من كبرى الشركات والمنصات الإعلامية العالمية، تأكيداً لحرص الحدث على خروج شباب الإعلاميين المشاركين في المنتدى بمعارف وخبرات مهنية جديدة، تسهم في صقل مواهبهم وتمكنهم من تحقيق أعلى مستويات التميز لتقديم محتوى قائم على مراعاة أفضل معايير الجودة في البيئة الرقمية، وتفتح أمامهم فرصاً جديدة لتوظيف الإمكانات الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة في تقديم منتج إعلامي راقٍ ومتميز.

يأتي ذلك، في إطار «قمة الإعلام العربي 2024» التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار فعاليات «المنتدى الإعلامي العربي للشباب».

وجاء برنامج «الماستر كلاس» في سياق علاقات التعاون الوثيقة التي أسسها نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لـ«قمة الإعلام العربي»، المظلة الجامعة لكل من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي، و«جائزة الإعلام العربي»، و«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، على مدار سنوات مع أهم وأكبر المؤسسات الإعلامية العالمية. وأعربت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، عن تقديرها لما أبداه شركاء النادي في إطار هذه المبادرة من كبرى المنصات الرقمية العالمية من تعاون ورغبة في تقديم فائدة وقيمة نوعية تضيف بعداً تثقيفياً مهماً يدعم أهداف المنتدى الإعلامي العربي للشباب. وقالت: «تجمعنا بمؤسسات الإعلام العالمية علاقات تعاون نموذجية قائمة على التفاهمات والقناعات المشتركة حول أهمية دعم الشباب، ومنحهم المعرفة المهنية التي تعينهم على القيام بدور ملموس في تطوير قطاع الإعلام». وأعربت عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الإعلام الرقمي، من أجل تقديم المزيد من القيمة المضافة والفائدة المستدامة لإعلاميي المستقبل، وقالت إن هذا التعاون يأتي في إطار سعي النادي إلى الاستفادة مما تحمله الجهات الرائدة في مجال الإعلام الرقمي من خبرات متميزة، والتي تشهد منصاتها مئات الملايين من المتابعين حول العالم، والاستعانة بتلك الخبرات والمعارف في صقل المهارات الإبداعية لدى شباب الإعلاميين.