أحمد بن محمد ورئيس الوزراء اليمني يستعرضان دور الإعلام في دعم وتعزيز فرص السلام بالمنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة الإعلام العربي، واليوم الأول من منتدى الإعلام العربي الثاني والعشرين.

تم خلال اللقاء بحث الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في بناء المجتمعات ونشر الوعي بين أبنائها ودعم جهود التنمية، وما يتطلبه هذا الدور من تعزيز التعاون على الصعيد العربي الأشمل عبر وضع أطر تسهم في توحيد الصوت العربي حيال القضايا المحورية المتعلقة بشعوب المنطقة ومستقبلها وإيجاد مواقف موحدة تجاه القضايا العالمية ذات التأثير المباشر على المنطقة.

وأكد الجانبان الدور المهم والمؤثر الذي يضطلع به الإعلام كركيزة أساسية من ركائز دعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام، ونشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الخلافات وإعلاء الحوار كأساس لحل النزاعات، ما يستدعيه ذلك من إعداد جيل من الإعلاميين المؤهلين لنشر الفكر الإيجابي وغير القيم النبيلة وتأكيد الثوابت الوطنية ومجابهة الفكر الهدام والتصدي للمحاولات الساعية إلى النيل مما تصبو إليها شعوبها المنطقة من فرص التقدم والازدهار.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق أمنياته للجمهورية اليمنية الشقيقة بكل ما تحمله من ثقل حضاري بمزيد من التقدم والرفعة وسرعة تخطي كافة التحديات الراهنة، وتجاوزها إلى مرحلة جديدة من البناء والتطوير في شتى مجالات التنمية، وصولاً إلى كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره.

من جانبه، أكد دولة الدكتور أحمد عوض من مبارك عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، والدور المؤثر الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تسعى إلى تحقيقه من تأصيل الحوار كسبيل لتخطي التحديات التي تشهدها المنطقة، معرباً عن تهانيه بالانعقاد الناجح لقمة الإعلام العربي، ونوه بأثرها كمحفل مهم للحوار البنّاء ذي الأثر الإيجابي في تعزيز قدرة الإعلام على مواكبة طموحات المنطقة العربية، والقيام بدور ملموس في تمكين شعوبها من بلوغ ما تصبو إليه من تقدم في مختلف دروب التنمية الشاملة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، وعدد من المسؤولين.