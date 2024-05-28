منتدى الإعلام العربي ينظم جلسة "توك شو"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم منتدى الإعلام العربي في دورته الثانية والعشرين وضمن أول أيامه جلسة بعنوان "توك شو" قدمها نديم قطيش مدير عام سكاي نيوز عربية تناول فيها تأثير الكلمات الوهمية على أفكار الشباب وتوجهاتهم.. وأكد أهمية التركيز في الإعلام على المواضيع التي تبث الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب.

وأشار في هذا الصدد إلى استطلاع ( بي سي دبليو ) السنوي الذي أكد أن دولة الإمارات هي البلد المفضل للعيش لدى الشباب العربي للعام الـ 12 على التوالي يعتبر من أهم الاستطلاعات التي تبث الأمل في نفوس الشباب.

وأكد مدير عام سكاي نيوز ضرورة التركيز على القضايا الأهم في أجندة العالم ومحاولة إيجاد الحلول الناجحة لها دون إثارة التفاعلات والمشاعر الوهمية بالغضب.