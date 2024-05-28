الامارات | أمين عام مجلس التعاون: الإمارات تلعب دورا رياديا في إثراء المشهد الإعلامي الخليجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة الإمارات تلعب دورا رياديا في إثراء المشهد الإعلامي الخليجي.

وأوضح البديوي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال قمة الإعلام العربي 2024 أن الإمارات باتت حاضنة لأهم المحافل التي تحاكي واقع ومستقبل مختلف القطاعات بما فيها القطاع الإعلامي الذي يعد مصدر قوة للتغيير.

ولفت إلى أهمية مواصلة تطوير أفق التعاون الخليجي في مختلف المسارات شاملة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى تطوير الإمكانات الإعلامية التي تلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الشاملة الخليجية.

وقال معاليه: " دول مجلس التعاون الخليجي مترابطة ومتناسقة وتعمل بشكل جدي، ولدينا رسائل ليست فقط إعلامية مشتركة، بل رسائل سياسية مشتركة واقتصادية واجتماعية وتعليمية ونحرص على أن الاجتماع بشكل دوري حول كافة هذه المواضيع بما فيها الإعلامية".

وأشار معاليه إلى الاجتماع الوزاري الإعلامي الخليجي الذي عقد مؤخرا في دولة قطر وتم خلاله مناقشة تفعيل دور دول الخليج ورسائلها وخطاباتها الإعلامية المشتركة للإثراء بهذا القطاع وتفعيل عمل لجنة وزراء الإعلام، لافتا إلى ضرورة تطوير القدرات الإعلامية بجانب المواضيع التنموية الأخرى.

وأشاد معاليه بقيادة دولة الإمارات في تقديم كل ما هو ممكن لتعزيز قطاع الإعلام الخليجي ودعم المنصات الإعلامية الخليجية، موضحا أن الدولة تعد حاضنة للعديد من المنصات الإعلامية الخليجية والعربية وهذا ما يعكس ريادة بيئة الأعمال الإماراتية في فتح المجالات وتقديم التسهيلات والحوافز ومختلف الخدمات لهذه المنصات.

وحول قمة الإعلام العربي 2024، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن القمة أصبحت منصة فاعلة للإعلاميين للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات وأبرز التحديات التي تواجه القطاع والخطوات المستقبلية المرتقبة، وباتت تسهم في توحيد الصوت لإيصال رسالة إعلامية عربية مشتركة.