الامارات | أحمد بن محمد ورئيس مجلس الوزراء اليمني يستعرضان دور الإعلام في دعم الاستقرار بالمنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية اليمن الشقيقة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وذلك على هامش أعمال قمة الإعلام العربي، واليوم الأول من منتدى الإعلام العربي الـ22.

تم خلال اللقاء بحث الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في بناء المجتمعات، ونشر الوعي بين أبنائها ودعم جهود التنمية، وما يتطلبه هذا الدور من تعزيز التعاون على الصعيد العربي الأشمل في وضع أطر تسهم في توحيد الصوت العربي حيال القضايا المحورية المتعلقة بشعوب المنطقة ومستقبلها، كذلك إيجاد مواقف موحدة تجاه القضايا العالمية ذات التأثير المباشر في المنطقة.

وأكد الجانبان الدور المهم والمؤثر الذي يضطلع به الإعلام كركيزة أساسية من ركائز دعم الاستقرار وتعزيز فرص السلام، ونشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الخلافات، وإعلاء الحوار كأساس لحل النزاعات، ما يستدعيه ذلك من إعداد جيل من الإعلاميين المؤهلين لنشر الفكر الإيجابي والقيم النبيلة، وتأكيد الثوابت الوطنية، ومجابهة الفكر الهدام، والتصدي للمحاولات الساعية إلى النيل مما تصبو إليه شعوب المنطقة من فرص التقدم والازدهار.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق أمنياته لجمهورية اليمن الشقيقة، بكل ما تحمله من ثقل حضاري، بمزيد من التقدم والرفعة، وسرعة تخطي كل التحديات الراهنة، وتجاوزها إلى مرحلة جديدة من البناء والتطوير في شتى مجالات التنمية، وصولاً إلى كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في تحقيق أمنه واستقراره.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عوض من مبارك، عن تقديره لدولة الإمارات وقياداتها الرشيدة، والدور المؤثر الذي تضطلع به الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تسعى إلى تحقيقه من تأصيل الحوار كسبيل لتخطي التحديات التي تشهدها المنطقة، كما أعرب عن تهانيه بالانعقاد الناجح لقمة الإعلام العربي، ومنوهاً بأثرها كمحفل مهم للحوار البنّاء ذي الأثر الإيجابي في تعزيز قدرة الإعلام على مواكبة طموحات المنطقة العربية، والقيام بدور ملموس في تمكين شعوبها من بلوغ ما تصبو إليه من تقدم في مختلف دروب التنمية الشاملة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومنى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، وعدد من المسؤولين.