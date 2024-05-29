جرت لسموه مراسم استقبال رسمية..الرئيس الكوري يستقبل رئيس الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الصديقة، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يقوم بزيارة دولة إلى كوريا تستغرق يومين.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية ـ لدى وصوله مكتب الرئاسة في سيؤول ـ حيث قدمت طائرات كورية استعراضات ترحيبية .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.. وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وكوريا. وقدمت مجموعات من الأطفال أغنية إماراتية باللهجة المحلية، بينما لوح آخرون بأعلام البلدين، مرددين عبارات ترحيبية بسموه.

كما حظيت زيارة سموه باحتفاء شعبي، حيث تزينت شوارع العاصمة سيؤول بأعلام دولة الإمارات، وأضاءت معالمها بألوان علم الدولة. وصافح سموه مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين الكوريين.. بحضور السيدة الأولى كيم كيون هي، حرم الرئيس الكوري.



ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة كلاً من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية ـ أبوظبي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة اللواء الركن مسلم الراشدي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة طارق الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، وسعادة معمر أبو شهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسعادة عبد الله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى كوريا.