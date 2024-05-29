«الإمارات الخيرية» تستعرض إنجازات الربع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

عقد مجلس إدارة جمعية الامارات الخيرية اجتماعاً، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس المجلس، حيث تم الاطلاع على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي نفذتها الجمعية، خلال النصف الأول من عام 2024. واستعرض عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الامارات الخيرية، الإنجازات والمبادرات الخيرية، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع الخيرية 525 مشروعاً خيرياً، منها بناء 109 مساجد، و22 فصلاً دراسياً، و15 دار أيتام. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج الخيرية 121٫156 مستفيداً.