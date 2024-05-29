سعيد العتيبة في ذمة الله

ابوظبي - سيف اليزيد - انتقل إلى رحمة الله اليوم سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، أحد الرواد الأوائل في أبوظبي.. رافق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ شبابه، وفي بدايات حكمه لمدينة العين، كما شاهد بدايات تطور الإمارات العربية المتحدة، وساهم بشكل بارز في وضع اللبنة الأولى للنهضة الاقتصادية التي حققتها الدولة على مدى عقود.

وتولى مناصب، منها رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورئيس اتحاد غرف الإمارات، ورئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي سابقاً، ويوصف بأنه ذاكرة مدينة وأرشيف دولة، ويعرف الكثير عن تاريخ أبوظبي، ويتذكر سنين عاشها وتنقل فيها كثيراً بين العديد من إمارات الدولة، والدول المجاورة.