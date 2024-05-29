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حالة الطقس المتوقعة في الدولة غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز ــ في بيانه اليومي حول حالة الطقس ــ أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً غرباً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج.ويحدث المد الأول عند الساعة 19:58 والمد الثاني عند الساعة 05:16 والجزر الأول عند الساعة 12:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:20، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:04 والمد الثاني عند الساعة 02:57 والجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:36. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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