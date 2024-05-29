"شرطة دبي" تنظم تجمع فريق المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، وبالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، تجمع "فريق المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون” الأول على مستوى الدولة لهذا العام.

وتم تنظيم التجمع في نادي ضباط الشرطة، بمشاركة 30 مناصراً ذاتياً و15 ميسراً، استعرض فيه المشاركون مشاريعهم الحالية، وما حققوه من إنجازات، وطموحاتهم المستقبلية.

وأكد الرائد عبدالله الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن هذا التجمع، يدعم تحقيق أهداف الجانبين في توحيد الجهود المشتركة وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، خاصة من فئة متلازمة داون، والأخذ بيدهم لتحقيق طموحاتهم في العمل والتعلم. .

من جانبها، تقدمت الدكتورة منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بالشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي، المتمثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، لمبادراتهم القيمة والاستباقية في خدمة أصحاب الهمم وتقديم الدعم لهم.

وقالت جعرور: إن برنامج المناصرة الذاتية الأول على مستوى الدولة لذوي متلازمة داون، مستمر في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها والمتمثل في إبراز صوت أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، وتمكينهم من التعبير عن أنفسهم واحتياجاتهم ونوهت إلى أن البرنامج الذي بدأ عام 2019 بالتعاون مع المنظمة الدولية لمتلازمة داون (DSI) في المملكة المتحدة، استهدف تدريب (20) ميسراً من مختلف التخصصات ذات الصلة بأصحاب الهمم، يمثلون جهات ومراكز حكومية وخاصة وأولياء أمور من كافة إمارات الدولة، لتدريب (35) مناصراً ذاتياً من ذوي متلازمة داون.

وتمثل المناصرة الذاتية أحد أهم المحاور التي تم طرحها في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2021 التي فازت الدولة باستضافته للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأثنت نوال آل ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، على جميع الميسرين والمشاركين في البرنامج من الجهات والمؤسسات المختلفة، الذين أظهروا التزاماً كبيراً وتفاعلاً واضحاً لتحقيق أهداف البرنامج منذ بدايته.

وقالت سلمى كنعان المدير التنفيذي ورئيس برنامج المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون إن المرحلة الثالثة تحمل الكثير، لتمكن المناصرين من التعبير عن أنفسهم والحديث بثقة عن أحلامهم وطموحاتهم والحصول على دعم حقوقهم في التوظيف والتعليم والصحة والدمج.

وأدار ماجد الشيخ، منسق عام مجلس تمكين أصحاب الهمم، حوارات فردية مع عدد من أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون، بشأن مواهبهم ومهاراتهم وطموحاتهم المستقبلية.