تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21

29 مايو 2024 23:05

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، كرم الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، اليوم في مسرح مركز المنظمات الدولية للتراث الإسلامي بمعهد التراث بالشارقة، الفائزين بجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ21 والبالغ عددهم 45 فائزاً من المؤسسات والأفراد.

وأشادت عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء، بتكامل المجتمع بمؤسساته وأفراده في سبيل التنافس الشريف في الأعمال التطوعية، مؤكدة أن هذا الصنيع يجسد الإرث العظيم لقيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات العمل الخيري والإنساني وقيم العطاء والتسامح.

وأشار الدكتور جاسم الحمادي، أمين عام الجائزة إلى أن المساهمات الكبيرة التي تحققت في الأعمال التطوعية تعكس السمات الرائعة للمجتمع الإماراتي والمبادئ الملهمة من القيادة الرشيدة، التي وفرت الظروف المناسبة للمشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية، مما يعكس الصورة الحضارية المتميزة لدولة الإمارات الرائدة عالميًا في هذا المجال وغيره من المجالات الإنسانية، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

وقال إن احتفاء جائزة الشارقة للعمل التطوعي سنويًا بكوكبة من المتطوعين يجسد الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم العمل التطوعي كركيزة أساسية من ركائز بناء الإنسان وفق منظومة مجتمعية راقية تسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

ووصف الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس لجنة التحكيم، عملية الاختيار بأنها كانت دقيقة نظرا لجودة المشاركات، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم اتبعت أعلى معايير الشفافية والنزاهة في تقييمها، فيما أكدت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي واصلت تطوير نفسها لتصبح منبرا للتميز والإلهام في مجال العمل التطوعي.

وقام الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي، برفقة عفاف المري، رئيس مجلس الأمناء، بتكريم الفائزين بمختلف فئات الجائزة البالغ عددها 11 جائزة، بالإضافة إلى المختارين من مجلس أمناء الجائزة.

واستهلت فعاليات التكريم بالفئات المختارة من قبل مجلس الأمناء، وهي، فئة الشخصيات المخضرمة، وتمثلت في إحياء ذكرى المغفور له بإذن الله الدكتور جمال بن عبيد أحمد البح آل علي، وتسلم عنه ابنه عبدالله جمال البح، وفي فئة الشخصية الاستثنائية، في إحياء لذكرى المغفور لها بإذن الله حمدة تريم مطر عمران تريم الشامسي وتسلم عنها والدها تريم مطر الشامسي، أما فئة المكرمين بأعمال تطوعية خاصة، فتم تكريم قاسم أحمد علي عبد الله المرشدي، المرشح من دائرة الشؤون الإسلامية عن تطوعه في مجال خدمة الجنائز.

أما الفائزون بجائزة الشارقة للعمل التطوعي، عن فئة أفضل جهة صانعة للفرص التطوعية ضمن فئة المؤسسات الحكومية، جاء في المركز الأول، دائرة الأوقاف بالشارقة، وفي المركز الثاني، محاكم دبي، بينما فاز بالمركز الثالث دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وعن فئة المؤسسات الأهلية، فازت بالمركز الأول، جمعية أصدقاء مرضى السرطان بينما فازت بالمركز الثاني مؤسسة بنك الإمارات للطعام.

وفي جائزة أفضل جهة / فرد داعم للعمل التطوعي، ضمن فئة المؤسسات الحكومية، حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول.

وضمن فئة المؤسسات التعليمية، فازت بالمركز الأول، مدرسة تريم الأمريكية الخاصة، وبالمركز الثاني، مدرسة فكتوريا الدولية في الشارقة بالمنطقة الوسطى.

وعن أفضل مبادرة تطوعية تخصصية، في فئة المؤسسات الحكومية، نالت المركز الأول، هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وفازت بالمركز الثاني، القيادة العامة لشرطة دبي، بينما ذهب المركز الثالث إلى مجلس ضاحية الخالدية.

وفي الجائزة ذاتها، ضمن أفضل مبادرة تطوعية (مسؤولية مجتمعية) لفئة المؤسسات الحكومية، فاز بالمركز الأول مركز عجمان لأصحاب الهمم، وبالمركز الثاني هيئة الطرق والمواصلات دبي.

وفي فئة المؤسسات الأهلية، فاز بالمركز الأول مركز اقرأ واستمتع لخدمات التوجيه لتطوير أسلوب الحياة.

وفي فئة القطاع الخاص، جاء في المركز الأول، مركز علمني للاستشارات الإدارية والتدريب، وذهب المركز الثاني إلى شبكة رؤية الإمارات الإعلامية.

وعن فئة الفرق التطوعية، فاز بالمركز الأول، فريق عطاء حمدان التطوعي بينما حصل على المركز الثاني فريق عباقرة التطوعي، أما المركز الثالث، فكان من نصيب فريق المجلس الأخضر للشباب.

وضمن فئة الأسرة، فازت أسرة يوسف حسن عبدالله أحمد المرزوقي بالمركز الأول عن مبادرة "حقيبتي المدرسية عون لهم"، أما المركز الثاني، فذهب إلى أسرة أمل سعيد خليفة عبيد الشامسي، عن مبادرة "برد صيفهم" التي تهدف إلى توزيع المشروبات الباردة على فئة العمال.

وعن جائزة الرقم القياسي للساعات التطوعية، في فئة الأفراد، فازت المتطوعة، معصومه عبدالرضا سلمان بتحقيقها لعدد 1256 ساعة تطوعية كأعلى عدد ساعات تطوعية في مركز الشارقة للعمل التطوعي لعام 2023، وفي فئة الأسرة، فازت أسرة آمنه سلطان ناصر ناصر الزعابي بتحقيقها 839 ساعة تطوعية، وفي فئة الفرق التطوعية، فاز فريق زايد التطوعي للبحث والإنقاذ بعد تنفيذه 28145 ساعة تطوعية.

وفي جائزة الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية، جاءت في المركز الأول بتول سعدي إبراهيم النجار بتنفيذها 1971 ساعة تطوعية، وفازت بالمركز الثاني، رغد عصام صبحي يونس بتحقيقها 1790 ساعة تطوعية، أما المركز الثالث فذهب إلى نوره عبدالناصر الخضر سالم صالح بعدد 506 ساعات.

وفي جائزة فارس وفارسة العمل التطوعي لأعلى المشاركات التطوعية، ذهب المركز الأول إلى الطالبة تبارك سعدي إبراهيم النجار بعدد 1942 ساعة تطوعية، بينما فاز الطالب حسن عبد الله حسن غلام علي بالمركز الثاني بعد تنفيذه 873 ساعة تطوعية، بينما حل في المركز الثالث، الطالب محمد راشد خلفان عبيد الحفيتي بعدد 540 ساعة تطوعية.

وضمن جائزة الأصالة لأفضل المشاركات التطوعية، فازت بالمركز الأول، أميره مهدي صالح صالح بتحقيقها 53 ساعة تطوعية، وجاء بالمركز الثاني، عبداللطيف عباس أحمد مدثر بعدد 48 ساعة تطوعية، فيما فازت آمنه عبيد سالم ساحوه السويدي، بالمركز الثالث بعدد 45 ساعة تطوعية.

وعن جائزة همه لأفضل المشاركات التطوعية، حصلت على المركز الأول، ليالي أحمد علي سعيد الحمودي بعدد 688 ساعة تطوعية، بينما جاء في المركز الثاني باسل حسين أبوطالب بعدد 215 ساعة تطوعية.

وفي جائزة أفضل جهة أهلية، فازت جمعية بيت الخير بالمركز الأول.

وفي جائزة أفضل فريق تطوعي، حصل على المركز الأول فريق عطاء حمدان التطوعي، وجاء بالمركز الثاني فريق شكراً لعطائك التطوعي، وبالمركز الثالث فريق المجلس الأخضر للشباب.

وفي جائزة أفضل قائد شاب للفرق التطوعية، فاز بالمركز الأول حسين محمد صالح علي الحمادي قائد فريق زايد للبحث والإنقاذ، وجاء بالمركز الثاني ماجد عبد الله بن سعد قائد فريق المجلس الأخضر للشباب، وحقق المركز الثالث أحمد محمد أحمد بن عجلان قائد فريق عطاء حمدان التطوعي.