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طحنون بن زايد: خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة

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ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة، أحد رجالات الرعيل الأول الذين قدموا الكثير في خدمة وطنهم بتفان وإخلاص.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"خالص التعازي في وفاة سعيد بن أحمد العتيبة، أحد رجالات الرعيل الأول الذين قدموا الكثير في خدمة وطنهم بتفان وإخلاص. نعزي أسرة الفقيد وأبناءه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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