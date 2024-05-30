الامارات | «دبي للصحافة» يطلق «برنامج البودكاست العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي للصحافة، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي التي تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام في دبي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمشاركة نحو 4000 إعلامي، إطلاق «برنامج البودكاست العربي» الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كمبادرة جديدة تنطلق من دبي إلى العالم العربي للمساهمة في دعم صناعة البودكاست في مختلف بلدانه، والمشاركة في إنتاج محتوى صوتي بمشاركة نخبة الكتاب والمفكرين وكبار صناع المحتوى العرب وشخصيات إعلامية بارزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بهذه المناسبة ضمن اليوم الختامي لفعاليات منتدى الإعلام العربي الـ22، حيث جاء إطلاق البرنامج بناءً على أحد مخرجات تقرير «حال البودكاست العربي» الذي أطلقه نادي دبي للصحافة أمس.

وأرجع النادي هذه الخطوة إلى ما تشهده صناعة تطوير المحتوى الصوتي الرقمي من بدايات قوية تتطلب التعاون لإعداد كوادر احترافية متخصصة على قدر كبير من الإلمام بكل المقومات اللازمة لتأكيد ازدهار هذا القطاع الجديد وتحديد أفضل سبل الاستفادة منه في تعزيز تنافسية الإعلام العربي عبر الاهتمام بجودة المحتوى والرسالة المقدمة والموضوعات المطروحة للنقاش، وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج المحتوى الصوتي.

الفكرة والأهداف

وعن الفكرة وراء إطلاق «برنامج البودكاست العربي» والأهداف المرجوة من ورائه، قالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، إن «الفكر الرائد والرؤية المستقبلية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل كانت دائماً مصدر إلهام لنا لتقديم أفكار ومبادرات هدفها المشاركة في تمهيد الطريق أمام إعلامنا العربي، للوصول إلى مراتب جديدة من التميز».

وأضافت: «لاشك أن الإعلام حول العالم شأن كل قطاع حيوي يحتاج لعملية تطوير مستمرة لأدواته وأساليبه وتقنياته، ونحن حريصون على أن يكون النادي مواكباً بل مشاركاً في تشكيل ملامح هذا التطوير عربياً».

وتابعت المرّي: «لدينا تطلعات طموحة تواكب سعينا الدائم لنكون شريكاً إيجابياً في تشكيل ملامح مستقبل القطاع الإعلامي في المنطقة، وهدفنا إيجاد أكبر منصة لانطلاق المحتوى الصوتي العربي، والبدء بأول سلسلة بودكاست حواري فكري إبداعي وثقافي بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة على مستوى الوطن العربي»، مؤكدةً أنه من بين كل أشكال العمل الإعلامي المختلفة، لا يوجد شكل حدث له تصاعد كماً وكيفاً على المستوى العالمي أكثر من البودكاست، كما أنه يحقق قفزات هائلة في جذب الإعلانات، وبات يستقطب استثمارات مختلفة الأشكال.

وقالت: «في المجال الإعلامي هناك قناعات مشتركة تجمعنا بكبرى المؤسسات الإعلامية حول الخطوط العريضة لمتطلبات التوسُّع في الإعلام الجديد في المرحلة المقبلة، وسنعمل عن قرب مع شركائنا لتحويل تلك القناعات وهذه الرؤية إلى إنجازات تعزز قدرات الإعلام العربي وتنهض بمستوى تنافسيته».

شراكة وتعاون

من جانبها، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، إنه «سيتم تنفيذ البرنامج بالشراكة والتعاون مع مؤسسات وأسماء تفوقت في مجال (البودكاست) ونجحت في تقديم تجارب على قدرٍ عالٍ من التميز»، مضيفة: «نجحنا من خلال الدورات الثلاث لـ(بودفست دبي) في بناء مشهد إعلامي يواكب المستقبل ويؤسس لمرحلة عربية جديدة من حيث التقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة (البودكاست)، كما نجحنا في بناء شراكات متينة مع أهم رموز صناعة المحتوى الصوتي العربي، ولمسنا منهم التزاماً مهنياً ملهماً وحرصاً على تقديم كل أشكال الدعم اللازمة للبرنامج، لتأكيد قيمته وأثره الإيجابي على امتداد قطاع البودكاست العربي بصورة عامة».

وأوضحت بوحميد كيف غزا «البودكاست» الإعلام العربي وأصبح جزءاً من روتين الشعوب العربية، لافتة إلى أن البرنامج سيتضمّن عملاً طموحاً لتطوير الأفكار وكتابة النصوص وتقنيات التسجيل والمونتاج والتسويق، إضافة إلى إكساب المشاركين فيه مهارات الإلقاء وتقديم البرامج والمحاورة، ما يساعد جميع الشركاء على اكتساب المعرفة اللازمة لإنتاج وتقديم محتوى عربي صوتي هادف وعالي الجودة.

بدورها، قالت مسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، محفوظة بن سلم، خلال المؤتمر الصحافي، إن إطلاق البرنامج جاء ضمن مخرجات تقرير «حال البودكاست العربي» الذي أطلقه نادي دبي للصحافة، مؤكدة أن النادي يتبنى جميع الأفكار المستقبلية التي من شأنها مساعدة صناعة (البودكاست) في المنطقة العربية على الانتشار، وكذلك تزويد صناع المحتوى بالأدوات والدعم المطلوب».

وأضافت أن الكشف عن البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة يأتي في سياق حرص نادي دبي للصحافة على استكمال رسالته الرامية إلى المساهمة بدور فاعل ومؤثر وملموس في دفع مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة، وتأكيد دور دبي ومكانتها في قلب عملية التطوير الإعلامي بما قدمته على مدار سنوات طويلة من إسهامات ومبادرات واكبت خلالها مختلف التطورات والمتغيرات التي أثرت في القطاع الإعلامي بصورة عامة، لافتة إلى أن دبي كانت دائماً الوجهة التي يجتمع في رحابها قيادات الإعلام العربي وأهم رموزه، والتي انطلقت من أرضها أهم المبادرات الداعمة للتميز الإعلامي، ومن أهمها منتدى الإعلام العربي وجائزة الإعلام العربي.

فرصة ذهبية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«دبي للإعلام»، محمد الملا، خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق «برنامج البودكاست العربي»، أن صناعة «البودكاست» تطورت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن البرنامج يعد فرصة ذهبية لإنتاج المحتوى الصوتي وتطوير المواهب الإماراتية والعربية، ونشر إبداعات الشباب والترويج لمشاريعهم بطريقة مبتكرة.

وقال إن «البودكاست» استطاع أن يحتل مكانة متقدمة في صناعة المحتوى الصوتي، مشدداً على أهمية صقل مهارات صناعة وتمكين الشباب وتزويدهم بالأدوات المناسبة لتحسين مهاراتهم وقدراتهم على إنتاج المحتوى الصوتي باللغة العربية، بغرض إثراء هذا النوع من المحتوى باحترافية تلبي احتياجات عصر تتنافس فيه المنصات الرقمية لإمتاع وتثقيف المستخدمين.

منى المرّي:

. لدينا تطلعات طموحة تواكب سعينا الدائم لنكون شريكاً إيجابياً في تشكيل ملامح مستقبل القطاع الإعلامي في المنطقة.

ميثاء بوحميد:

. تنفيذ البرنامج بالشراكة مع مؤسسات وأسماء تفوقت في مجال «البودكاست»، ونجحت في تقديم تجارب على قدر عالٍ من التميّز.

محفوظة بن سلم:

. النادي يتبنى جميع الأفكار المستقبلية التي من شأنها مساعدة صناعة «البودكاست» في المنطقة العربية على الانتشار.

. البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة كمبادرة جديدة تنطلق من دبي إلى العالم العربي.