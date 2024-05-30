اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هزاع بن زايد: سعيد العتيبة أحد رجال الدولة الأوائل

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، المرحوم سعيد بن أحمد العتيبة، مؤكداً أنه كان أحد رجال الدولة الأوائل ممن رافقوا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، في رحلة البناء والنهضة والتنمية.
وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «برحيل سعيد بن أحمد العتيبة تفقد أبوظبي والإمارات، أحد رجال الدولة الأوائل ممن رافقوا الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، في رحلة البناء والنهضة والتنمية. نعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، راجين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون».

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا