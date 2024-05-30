الامارات | نادي دبي للصحافة يبحث التعاون مع منصة «إكس» العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، حرص النادي على مواصلة تعاونه مع شركات الإعلام العالمية الرائدة مثل منصة «إكس» لإنشاء منصة تعليمية للإعلاميين، لاكتساب مهارات جديدة في العصر الرقمي وتوسيع نطاق الابتكار والإبداع وسط المشهد الإعلامي المتغير.

جاء ذلك خلال لقائها، أمس، مديرة إدارة استراتيجية العلامة التجارية في منصة «إكس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إيميلي روس، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي التي نظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة نحو 4000 إعلامي.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين نادي دبي للصحافة ومنصة «إكس» العالمية التي كان لها حضورها الملموس في القمة من خلال مشاركة المنصة العالمية في ورش العمل التدريبية التي عقدت في إطارها تحت عنوان «ماستر كلاس»، وهدفت إلى تقديم معارف مهنية متطورة لطلبة وطالبات الإعلام الذين شاركوا في الدورة الثانية للمنتدى الإعلامي العربي للشباب الذي اختتم الإثنين الماضي بمشاركة نحو 1000 من دارسي علوم الإعلام.

وخلال اللقاء، أثنت منى المرّي على التعاون النموذجي الذي جمع نادي دبي للصحافة بمنصة «إكس» خلال الدورة الحالية لقمة الإعلام العربي، مؤكدة حرصها على توسيع هذا التعاون والوصول به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ضوء تطابق وجهات النظر بين الجانبين، لاسيما في ما يتعلق بالارتقاء بالطاقات الشابة المبدعة في مجال الإعلام الجديد الآخذ في الازدهار ضمن البيئة الرقمية.

وأعربت عن تقديرها لحرص إيميلي روس على المشاركة في منتدى الإعلام العربي الـ22 ضمن جلسة شاركت من خلالها أفكارها وخبرتها مع الحضور من نخبة القيادات الإعلامية في العالم العربي، وقدمت وجهات نظر قيّمة حول المشهد الإعلامي المتطور عالمياً، مشيرة إلى أن مشاركة «إكس» في الحدث تعد دليلاً على أهمية التعاون العالمي في تطوير الابتكار الإعلامي وتمكين الإعلاميين.

وأشادت إيميلي روس، خلال اللقاء الذي حضرته مديرة نادي دبي للصحافة الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، بصناعة الإعلام المتطورة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودور دبي في دفع عجلة تطوير قطاع الإعلام في المنطقة، مثنية على قمة الإعلام العربي وأثرها في توفير منصة للحوار والتعلم والتعاون بين الإعلاميين وصناع المحتوى والمؤثرين في المنطقة.

يُذكر أن إيميلي روس شاركت في أعمال قمة الإعلام العربي من خلال جلسة بعنوان «مستقبل المحتوى والإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي» شملتها أجندة منتدى الإعلام العربي الـ22، أكدت خلالها على التأثير العميق للذكاء الاصطناعي على العالم، لاسيما على صعيد مستقبل الإبداع والمحتوى.