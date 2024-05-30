الامارات | رئيس الدولة ونائباه ينعون سعيد بن أحمد العتيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة لأبنائه والعائلة الكريمة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، وأسكنه فسيح جناته. من الرعيل الأول الذي عمل مع الشيخ زايد، رحمه الله، بإخلاص وتفانٍ. خالص التعازي لأبنائه والعائلة الكريمة».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المغفور له سعيد بن أحمد العتيبة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان.. كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة.. وذاكرة حيّة للعاصمة.. وأحد الروّاد الأوائل مع المؤسس، طيّب الله ثراه».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة.. رافق المغفور له الشيخ زايد، وكان شاهداً على مراحل بناء الدولة، ومساهماً في نهضتها على مدى عقود.. خالص التعازي إلى أسرته وذويه، وأدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».