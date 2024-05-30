خالد بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة، خلال زيارة سموّه مجلس الدكتور مانع سعيد بن أحمد العتيبة في منطقة المنهل في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد سموّه بمناقب الراحل، وإسهاماته الوطنية والمجتمعية مؤكّداً سموّه أن دولة الإمارات فقدت أحد رجالاتها الأوفياء، الذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانٍ، وكانت له بصمات في رحلته الطويلة مع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في مختلف المهام التي شغلها.

وتقبّل التعازي من سموّه معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وجمع من أفراد أسرة وأقارب الراحل سعيد بن أحمد بن خلف العتيبة.

كما حضر مجلس العزاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن سرور بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.