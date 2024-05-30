"نقل عجمان" تعلن جاهزيتها لتطبيق نظام خدمة توصيل الطلبات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت هيئة النقل في عجمان، جاهزيتها لتطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمة تنظيم وتوصيل الطلبات، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وذلك ترجمة لرؤية إمارة عجمان 2030، وبهدف تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية بتوفير بيئة عمل منظمة تشجع وتسهل الاستثمار وتمكن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة.

وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، إن الهيئة هي الجهة المنظمة والمشرعة للنشاط، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق نظام توصيل الطلبات، يتمحور حول أمور أساسية، أولها العميل لضمان أن الخدمة تصل في أفضل بيئة ونظام آمن والمواصفات الخاصة بالدراجات تضمن جودة الخدمات والحفاظ عليها.

وأكد اهتمام وحرص الهيئة بصحة العملاء، والسائق من خلال تنظيم ساعات عمل محددة له والحفاظ على حقوقه التي تتوافق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يضمن المستثمر حقوقه من ناحية إلزامية التسجيل وتطبيق الاشتراطات اللازمة من الهيئة لضمان تنافسية سوق العمل وتنظيم العملية بحيث لا يتأثر عمله من الشركات غير المرخصة والتي تعمل بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن التشريعات الخاصة بتنظيم عمل توصيل الطلبات تأتي في إطار جهود السلطات المختصة في الإمارة من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل وفق آلية تضمن توفير بيئة عمل جاذبة واستدامة الأعمال إضافة إلى تحسين جودة توصيل الطلبات بحيث يتم تطبيق المعايير والاشتراطات لتستوفي المركبات والدراجات متطلبات السلامة مع أهمية اجتياز السائق الدورات التدريبية التي تؤهله للحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وشدد الجلاف، على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية للدراجة، والتزام أصحاب شركات التوصيل باشتراطات الخاصة بالصندوق التوصيل الذي يستخدم في عملية التوصيل، لافتاً إلى أن خدمات الهيئة الخاصة بنشاط توصيل الطلبات متوفرة عبر الموقع الالكتروني للهيئة "www.ta.gov.ae"، مع توفير الخدمات الخاصة مثل تدريب السائقين ومزاولة المهنة واستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.