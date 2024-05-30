رئيس الدولة يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، مع معالي تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتنميتها في المجالات الاقتصادية والتنموية والبرلمانية، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

كما تطرق اللقاء، الذي جرى في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إلى دور البرلمان في البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام خاصة في المجال التنموي بما يصب في مصلحة شعبيهما الصديقين، إضافة إلى أهمية البرلمانات في دعم السلام والتفاهم المشترك على المستوى العالمي.

واستعرض الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية في تعزيز البعد الشعبي للعلاقات الثنائية ما يبني جسوراً من التعارف بين الشعبين الإماراتي والصيني.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال زيارته إلى الصين.