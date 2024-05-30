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تحويل الحركة على شارع سعيد بن راشد بعجمان

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ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد) أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بدء العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ راشد بن سعيد، وتحويل الحركة المرورية للقادمين من ميناء عجمان ومركز المدينة باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، اعتباراً من الاثنين المقبل.
ويشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 69 مليون درهم، إنشاء جسر بطول 500 متر، يضم 3 مسارات، وطرقاً خدمية وتعديل المواقف على جانبي الشارع، وإنشاء تقاطع إشارات ضوئية مع فتحات دوران حرة للخلف تحت الجسور، وإنجاز أعمال الإنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، وتنفيذ محطة ضخ مياه الأمطار متضمنة لكافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ويستغرق العمل في المشروع 14 شهراً للمرحلة الأولى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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