ارتفاع متوقع لدرجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ستكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 20:47 والمد الثاني عند الساعة 06:46 والجزر الأول عند الساعة 13:25 والجزر الثاني عند الساعة 01:26.

بحر عمان خفيف الموج أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:00 والمد الثاني عند الساعة 04:46 والجزر الأول عند الساعة 09:07 والجزر الثاني عند الساعة 22:53.