الامارات | الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات طبية متنوعة لدعم القطاع الصحي في لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات طبية متنوعة لدعم القطاع الصحي في لبنان، وذلك ضمن مبادراتها الإنسانية المستمرة على الساحة اللبنانية، وانطلاقا من حرصها على المساهمة في تعزيز الخدمات الصحية الموجهة للشعب اللبناني الشقيق.

وسلمت الهيئة، عبر وفدها الموجود حاليا في بيروت، كميات كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية للصليب الأحمر اللبناني، في إطار التعاون الثاني والشراكة الإنسانية بين الجانبين.

وكانت الأدوية والمستلزمات الطبية قد وصلت إلى العاصمة بيروت على متن طائرة خاصة حملت عشرات الأطنان من تلك المواد.

وبحث وفد الهلال الأحمر الإماراتي مع المسؤولين في الصليب الأحمر اللبناني، التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واحتياجات الساحة اللبنانية من المساعدات الإنسانية والتنموية خاصة في المجال الصحي.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنها تولي برامجها الإنسانية والتنموية في لبنان اهتماما كبيرا، وتعمل عبر مكتبها في بيروت لتوسيع مظلة المستفيدين من تلك البرامج على الساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية تؤكد حرصها على تعزيز خدمات القطاع الطبي في الشقيقة لبنان، ودعم قدرات الصليب الأحمر اللبناني الذي يضطلع بدور إنساني وصحي كبير على ساحته المحلية.