أكاديمية أنور قرقاش توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنلندية للإغاثة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم مع المنظمة الفنلندية للإغاثة لتعزيز سبل التعاون وتبادل المعارف والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة استمرت لمدة أسبوع، بدعوة رسمية لوفد رفيع المستوى من الأكاديمية إلى جمهورية فنلندا.

وقع الاتفاقية كل من نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور إيكالي كارفينين، نائب المدير التنفيذي للمنظمة الفنلندية للإغاثة، بحضور آمنة محمود فكري، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات مختلفة تتعلق بتحقيق السلام والتنمية المستدامة، وتنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز جهود الدبلوماسية الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

بهذه المناسبة، قال نيكولاي ملادينوف إن "المنظمة الفنلندية للإغاثة حققت إنجازات نوعية في مجال تنمية العمل الإنساني. وبالاستفادة من هذه التجارب، سيتمكن الجيل الجديد من الدبلوماسيين من التعامل بكفاءة مع التحديات العالمية التي نشهدها اليوم".

من جانبه، قال الدكتور إيكالي كارفينين "إننا سعيدون في المنظمة الفنلندية للإغاثة بعقد هذه الاتفاقية مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بصفتها أكاديمية دبلوماسية رائدة، ونثمن جهودها في تدريب الدبلوماسيين على التعامل مع التحديات الملحة وتعزيز الجهود الدبلوماسية في سبيل تلبية احتياجات الدول الأكثر هشاشة في العالم".